Champions League la Sir ad un passo dalla leggenda | il 3-0 ad Ankara vale la finalissima

La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara a scrivere la storia della Champions League il 30 a Ankara, a un passo da una leggenda attesa da otto anni. Dopo l'eroica sfida contro lo Zenit Kazan, oggi i ragazzi di Perugia affrontano un finale ben diversa, pronti a conquistare l'ambita coppa. La lotta per il trionfo è più che mai accesa.

Dopo otto anni la Sir Sicoma Monini Perugia c'è ancora. La prima volta fu un'autentica mission impossible contro lo Zenit Kazan dei vari Leon, Mijhailov e compagnia bella, ma oggi il discorso è radicalmente diverso, almeno sulla carta. L'ultimo ostacolo verso la conquista della tanto agognata. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Champions League, la Sir ad un passo dalla leggenda: il 3-0 ad Ankara vale la finalissima

Cosa riportano altre fonti

Pallavolo: 3-0 ad Ankara, Perugia in finale di Champions League

Scrive msn.com: La Sir Sicoma Monini Perugia ha battuto l'Halkbank Ankara 3-0 (25-23, 25-23, 25-22) e si è qualificata per la finale della Champions League maschile di pallavolo. (ANSA) ...

Coraggio Sir, l’Europa ti chiama. Oggi la semifinale di Champions

Segnala lanazione.it: Sarà un fine settimana ricco di emozioni, in palio c’è la Champions league di pallavolo maschile. Sogna la Sir Sicoma Monini Perugia che ambisce ad un titolo continentale mai conquistato prima. La Atl ...

Champions, la Sir batte Ankara per tre a zero e vola in finale

Secondo rainews.it: Pallavolo, successo per la Sir Perugia che all'Atlas Arena di Losz, in Polonia, a battuto con un secco tre a zero in semifinale di Champions League i turchi dell'Halkbank Ankara. 25-23, 25-23, 25-22 i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Champions League : Il Real Madrid elimina Atalanta

Dopo la Juve, va fuori anche l' Atalanta I bergamaschi perdono 3-1 a Madrid in casa del Real Madrid che passa così ai quarti.