Chamila temeva De Maria i colleghi della donna uccisa dal detenuto in permesso | Scatti d’ira e troppe liti

Chamila Wijesuriya, la barista dell'hotel Berna, temeva per la propria vita. Uccisa il 9 maggio scorso da Emanuele De Maria, un detenuto per femminicidio in permesso, aveva confidedo ai colleghi la sua paura di essere colpita da lui. L’ennesimo episodio di violenza solleva interrogativi sulle misure di sicurezza per i lavori esterni dei carcerati.

Milano – “Aveva paura di essere ammazzata da lui” Chamila Wijesuriya, 50 ann i, la barista dell’hotel Berna uccisa a coltellate il 9 maggio scorso da Emanuele De Maria, il detenuto per femminicidio ammesso al lavoro esterno nell’albergo, che ha anche tentato di uccidere a coltellate anche Hani Fouad Nasra, un altro dipendente colpevole di aver messo in guardia la donna. Emerge un quadro più complesso dopo le testimonianze raccolte in questi ultimi giorni tra i colleghi della donna nell’inchiesta bis aperta dal pm Francesco De Tommasi che punta a chiarire eventuali “errori“ nella catena di controllo sulla condotta del “detenuto modello“ e sta scavando su ipotetiche sottovalutazioni e mancate segnalazioni nel percorso del 35enne. Da quanto risulta, dalle numerose audizioni dei testimoni di questi giorni, in particolare di colleghi dell’albergo, è emerso dunque che la donna si era già detta molto spaventata dai comportamenti di De Maria e temeva già per la sua vita, tanto che voleva che lui si allontanasse da lei. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chamila temeva De Maria, i colleghi della donna uccisa dal detenuto in permesso: “Scatti d’ira e troppe liti”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chamila temeva De Maria, i colleghi della donna uccisa dal detenuto in permesso: “Scatti d’ira e troppe liti”

Come scrive ilgiorno.it: Le testimonianze dei colleghi della donna uccisa dal detenuto in permesso. Il quadro della condotta del killer cambia: ora si indaga su eventuali omissioni ...

Chamila, la rivelazione dei colleghi: "Temeva di essere uccisa da Emanuele De Maria"

msn.com scrive: Chamila Wijesuriya aveva "paura di essere ammazzata da Emanuele De Maria". È quanto hanno rivelato agli inquirenti i colleghi della barista dell'hotel Berna di Milano, uccisa a coltellate il 9 maggio ...

Caso De Maria, “Chamila temeva di essere uccisa da lui”

Scrive rainews.it: Gli inquirenti hanno sentito i colleghi dell’hotel dove lavoravano sia la vittima sia il detenuto ammesso al lavoro esterno poi suicidatosi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.