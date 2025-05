Cesena-Inter Primavera formazioni ufficiali | l’ultimo undici della regular-season

La trentottesima giornata del Campionato Primavera 1 si chiude con la sfida tra Cesena e Inter. Le formazioni ufficiali sono appena state annunciate, rivelando l'ultimo undici schierato da Andrea Zanchetta. Scopriamo insieme i dettagli dell'incontro che darà il via ai playoff scudetto, con il Cesena pronto a dare il massimo sul campo.

Cesena-Inter Primavera, appena diramate le formazioni ufficiali della trentottesima e ultima giornata del Campionato Primavera 1. Poi sarà playoff scudetto. Ecco l’ultimo undici di Andrea Zanchetta. Cesena (4-3-1-2): 1 Veliaj; 21 Manetti, 22 Zamagni, 29 Beidi, 18 Domeniconi; 7 Tampieri, 4 Campedelli, 8 Castorri; 6 Ghinelli; 9 Perini, 10 Coveri. In panchina: 12 Montalti, 28 Fontana, 13 Greco, 14 Ronchetti, 23 Bertaccini, 25 Galvagno, 31 Dolce, 32 Abbondanza, 33 Wade Papa, 38 Lantignotti, 40 Antoniacci. Allenatore: Nicola Campedelli Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 11 Spinaccé, 10 Quieto. In panchina: 21 Zamarian, 2 Aidoo, 3 Cocchi, 6 Mayè, 8 Zarate Hidalgo, 9 Lavelli, 14 Bovo, 15 Perez, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cesena-Inter Primavera, formazioni ufficiali: l’ultimo undici della regular-season

