Cesena-Inter Primavera 0-2 | Zanchetta più Zarate e ora i playoff!

L'Inter Primavera conquista una vittoria decisiva contro il Cesena, chiudendo la regular season con un 2-0 grazie ai gol di Zanchetta e Zarate Hidalgo. Con questa prestazione, i nerazzurri si preparano ad affrontare la fase finale dei playoff scudetto, in programma a fine maggio, con grande determinazione e fiducia.

Cesena-Inter Primavera 0-2, ultima partita della regular season. Zanchetta e Zarate Hidalgo per dare ai nerazzurri la vittoria. A fine maggio la fase finale con i playoff scudetto. VITTORIA AUTOREVOLE – L’ultima giornata di campionato, prima della fase playoff scudetto, vede l’Inter Primavera in campo contro il Cesena in trasferta. Dopo un primo tempo divertente, ma senza reti, la partita si sblocca nella ripresa. Pronti-via e dopo due minuti la squadra nerazzurra trova il gol del vantaggio. A segno il centrocampista, figlio del coach interista, Zanchetta con un missile di sinistro. Influente anche una deviazione della difesa del Cesena. L’Inter non molla e al 58? prova ad ipotecare la partita con Venturini, che calcia da buona posizione col destro, ma il suo tiro dà solo l’illusione del gol, spegnendosi sull’esterno della rete. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cesena-Inter Primavera 0-2: Zanchetta più Zarate e ora i playoff!

