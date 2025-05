Cesena Inter Primavera 0-2 | Zanchetta e Zarate Hidalgo i nerazzurri chiudono in bellezza la regular season!

Oggi si svolge l'attesissimo match tra Cesena e Inter Primavera, che segna la conclusione della regular season 2024/25 del campionato di Primavera 1. I nerazzurri, guidati da Zanchetta e Zarate Hidalgo, puntano a chiudere in bellezza, regalando ai tifosi una performance emozionante. Scopriamo insieme cronaca, risultato e tabellino di questa sfida decisiva.

di Giuseppe Colicchia Cesena Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match che chiuderĂ la regular season 202425 del campionato Primavera 1. Tutto pronto per Cesena Inter Primavera, la gara di oggi che chiuderĂ la regular season della stagione 20242025 del campionato di Primavera 1. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 14? Re Cecconi impensierisce Veliaj – Calcia col sinistro e trova ancora una volta la tranquilla parata di Veliaj. 16? Calligaris salva l’Inter – Colpo di testa di Perini a botta sicura, grandissima risposta di Calligarsi che sventa la minaccia. 33? Spinaccè spreca tutto! – Da pochi passi sbaglia, angolando troppo con il sinistro. 40? Cesena vicino al vantaggio – Coveri prima e Castorri poi vanno vicino al gol. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cesena Inter Primavera 0-2: Zanchetta e Zarate Hidalgo, i nerazzurri chiudono in bellezza la regular season!

