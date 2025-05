Cesena-Inter Primavera 0-2 | successo da semifinale playoff LIVE

Inizia il live di Cesena-Inter Primavera, il match che chiude la regular season del campionato. I nerazzurri cercano il successo per garantire il passaggio ai playoff. Segui con noi di Inter-News.it la cronaca testuale di questa sfida decisiva al Centro Sportivo Romagna. RILEGGI IL LIVE CESENA-INTER PRIMAVERA 0-2.

Inizia il Live di Cesena-Inter Primavera: trentottesima ed ultima giornata del campionato. Si gioca al Centro Sportivo Romagna, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. RILEGGI IL LIVE CESENA-INTER PRIMAVERA 0-2. 90’+6 FINISCE LA PARTITA E LA REGULAR SEASON DELL’INTER! SECONDO POSTO E SEMIFINALE PLAYOFF PER I NERAZZURRI. Zarate Hidalgo si inventa il gol dello 0-2: si inserisce con la palla tra i piedi con una serpentina e tira all’incrocio colpendo prima il palo e trovando la rete. 90’+2 SUPER GOOOOOOL DI ZARATE HIDALGOOOOOO!!! 90? Sei minuti di recupero. 85? Venturini esce per Zarate Hidalgo. 84? Wade e Bertaccini al posto di Coveri e Manetti. 83? Pasticcia ancora Spinacce in area: Mosconi lo serve, tira al centro dell’area e manda alto nuovamente! 76? Ammonito Venturini. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cesena-Inter Primavera 0-2: successo da semifinale playoff (LIVE)

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.