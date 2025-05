L’Inter Primavera vince contro il Cesena con il risultato di 2-0. Zanchetta decide il match con il gol della vittoria, benissimo anche Calligaris tra i pali. Le pagelle. Calligaris 7: Fa una parata super su Perini nel primo tempo e vale quanto un gol! Il colpo di testa dell’attaccante è perfetto, sulla schiacciata però il portiere non si beffare e respinge. Cesena-Inter Primavera, pagelle – DIFESA. Della Mora 6: Accompagna spesso Mosconi, ma l’azione passa poche volte dalla sua parte. Bene in difesa. Alexiou 6.5: Va vicino al gol nel primo tempo come sempre su palla inattiva. Dietro è una certezza e non è assolutamente una novitĂ . Re Cecconi 6: Finisce con i crampi una partita in cui Coveri e Perini si rivelano molto pericolosi. Finire con la porta inviolata però è un merito che va premiato! – dal 65? Garonetti 6. 🔗Leggi su Inter-news.it

Cesena-Inter Primavera 0-2, pagelle: Zanchetta decisivo, gol da 7!