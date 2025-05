Cesena-Inter Primavera 0-2 il tabellino della partita di campionato

Cesena-Inter è terminata sul punteggio di 0-2: di seguito il tabellino della partita, valida per la trentottesima e ultima giornata del Campionato Primavera 1. SUCCESSO DI AUTORITÀ – L’ultima giornata di campionato, prima della fase playoff scudetto, vede l’Inter Primavera  in campo contro il Cesena  in trasferta. Dopo un primo tempo divertente, ma senza reti, la partita si sblocca nella ripresa. Pronti-via e dopo due minuti la squadra nerazzurra  trova il gol del vantaggio. A segno il centrocampista, figlio del coach interista, Zanchetta  con un missile di sinistro. Influente anche una deviazione della difesa del Cesena. L’Inter non molla e al 58? prova ad ipotecare la partita con Venturini, che calcia da buona posizione col destro, ma il suo tiro dà solo l’illusione del gol, spegnendosi sull’esterno della rete. 🔗Leggi su Inter-news.it

