Cesena-Inter Primavera 0-0 al 45? | sfida combattuta Calligaris protagonista!

In una partita intensa e combattuta, il primo tempo tra Cesena e Inter Primavera termina 0-0, valido per l'ultima giornata del campionato. Al Centro Sportivo Romagna, entrambe le squadre si sono create numerose occasioni, ma la solidità difensiva ha avuto la meglio, mantenendo il punteggio invariato. Calligaris emerge come protagonista di questa sfida.

Termina a reti inviolate il primo tempo tra Cesena e Inter Primavera 0-0, match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato, in scena al Centro Sportivo Romagna. Una frazione intensa, ricca di occasioni da entrambe le parti, ma che non ha visto sbloccare il punteggio grazie a un grande Calligaris. FINE PRIMO TEMPO – L’ Inter Primavera parte con buon ritmo e crea la prima grande chance al 16’: su un calcio d’angolo battuto dalla destra, Perini svetta di testa ma trova la risposta superlativa di un grandissimo Calligaris, che si distende e salva i suoi con un intervento spettacolare. Il portiere nerazzurro, già protagonista nelle ultime uscite e in tutto il primo tempo, si conferma decisivo anche quest’oggi. Al 33? commette un errore incredibile vanificando una ghiottissima occasione. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cesena-Inter Primavera 0-0 al 45?: sfida combattuta, Calligaris protagonista!

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Cesena-Inter Primavera: data, ora, diretta TV, cronaca e info

Come scrive inter-news.it: L'Inter Primavera disputerà oggi alle ore 16 l'ultima giornata di campionato contro il Cesena prima dei playoff. Scopri come e dove vedere la partita in - Leggi su Inter-News ...

Diretta Cesena Inter Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri a rischio secondo posto (16 maggio 2025)

Da ilsussidiario.net: Presentazione della diretta Cesena Inter, analisi delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.