Cesena Fiera l' utile cresce del 53% rispetto al 2023 | Investiti in 10 anni sei milioni nel quartiere fieristico

Cesena Fiera ha concluso un 2024 straordinario, con un utile lordo di 700mila euro e un incremento del 53% rispetto all’anno precedente. Con sei milioni di investimenti nell'ultimo decennio per il quartiere fieristico, il valore della produzione ha raggiunto 9,6 milioni, registrando una crescita del 3%. Un bilancio che segna un importante traguardo per l’ente.

Cesena Fiera chiude un 2024 da incorniciare. È stato approvato questa mattina (16 maggio) dall’Assemblea dei soci l’esercizio di bilancio anno 2024 che evidenzia un valore della produzione per 9,6 milioni di euro con una crescita del +3% rispetto al 2023 e un utile lordo di 700mila euro. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cesena Fiera, l'utile cresce del 53% rispetto al 2023: "Investiti in 10 anni sei milioni nel quartiere fieristico"

