"In questo periodo sono circolate voci che mi hanno infastidito, non tanto per un fastidio personale ma per il possibile impatto negativo sull’ambiente che è sano e coeso. E’ normale esistano confronti e discussioni, ma c’è sempre stato rispetto reciproco e unità di intenti. A fine stagione ci siederemo attorno a un tavolo e valuteremo insieme il da farsi". Queste le parole di Fabio Artico, direttore sportivo del Cesena, in merito al suo futuro a margine della conferenza prima della trasferta di Catanzaro per il primo turno di playoff. Inutile affrontare ora un argomento col rischio di rompere equilibri importanti che hanno regalato al Cavalluccio e ai suoi tifosi una grande soddisfazione. "Ci tenevo a fare il punto dopo aver centrato l’obiettivo primario e cioè il consolidamento della categoria, ma anche la valorizzazione dei nostri giovani e la creazione di un gruppo che possa costituire la base per le prossime annate. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Artico pronto al rilancio: "Anno effervescente, daremo tutto"