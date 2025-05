Cesena aggredito a colpi di tenaglia da uno straniero | morto 58enne

A Cesena, Roberto Donini, 58 anni, è morto una settimana dopo essere stato picchiato in un parco mentre difendeva la compagna 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cesena, aggredito a colpi di tenaglia da uno straniero: morto 58enne

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Colpito con una tenaglia per aver difeso la compagna a Cesena: 58enne muore dopo una settimana di agonia

Secondo fanpage.it: Roberto Donini, 58 anni, è morto una settimana dopo essere stato aggredito in un parco di Cesena mentre difendeva la compagna durante una lite ...

Cesena, colpito con una tenaglia per difendere la compagna. Roberto Donini muore dopo una settimana: «Indagine per omicidio»

Da corrieredibologna.corriere.it: Il 58enne era malato da tempo ed era stato aggredito in un parco durante un'accesa discussione con un senzatetto sospettato di aver rubato il cellulare alla donna. Le indagini per appurare che a uccid ...

Cesena, carabiniere aggredito con un coltello: spara contro il ladro, due i feriti

Secondo informazione.it: CESENA – A Cesenatico (Forlì-Cesena) una donna è rimasta ferita a un piede da un colpo di pistola di rimbalzo. La donna era affacciata alla finestra a osservare cosa stava accadendo: un ladro, dopo av ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.