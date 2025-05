Cerveteri un albero cade su un oratorio parrocchiale

Un albero di grandi dimensioni è crollato questa mattina su un oratorio parrocchiale a Cerveteri, in via Tevere, causando allerta per dissesto statico. I Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti prontamente, isolando la zona e valutando la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e dei fedeli. Dettagli sulle operazioni in corso seguono.

Cerveteri, 16 maggio 2025- Questa mattina alle ore 09:30 i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A si sono recati per dissesto statico in via Tevere a Cerveteri. Un albero di grandi dimensioni e caduto su una struttura di un oratorio parrocchiale sito in indirizzo. I Vvf giunti repentinamente sul posto hanno messo in sicurezza l’area. Durante le operazioni di messa in sicurezza, sotto la zolla alla base dell’albero è tornata alla luce quella che probabilmente era una cisterna di età etrusc a. Sul posto è sopraggiunto il Sindaco, la Polizia Locale e i Beni Culturali per le analisi sul ritrovamento. Non si è registrato nessun ferito. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

