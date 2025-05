Cerimonia di insediamento di papa Leone XIV attese 250mila persone | massima sicurezza a Roma

Roma si prepara a un fine settimana di grande fervore e sicurezza, con l’attesissima cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, che attirerà circa 250mila persone. Oltre a questo evento storico, la capitale ospiterà le finali degli Internazionali d'Italia di tennis, il Giubileo delle confraternite e l’ultima partita casalinga della Roma allo stadio Olimpico.

FIne settimana intenso a Roma per la cerimonia di insediamento di papa Leone XIV, le finali degli Internazionali di d'Italia di tennis, gli eventi del Giubileo delle confraternite, quattro cortei e l'ultima partita casalinga della Roma allo stadio Olimpico.

Cerimonia di insediamento di papa Leone XIV, attese 250mila persone: massima sicurezza a Roma

Segnala fanpage.it: FIne settimana intenso a Roma per la cerimonia di insediamento di papa Leone XIV, le finali degli Internazionali di d'Italia di tennis, gli eventi del ...

Cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV: sicurezza e preparativi a Roma

notizie.it scrive: Roma si sta preparando per un evento di grande rilevanza: la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, che si svolgerà domenica in Piazza San Pietro. Questo evento attira l’attenzione non solo dei ...

L’insediamento di Papa Leone XIV, prefetto di Roma: “Quante delegazioni? Le stesse dei funerali di Francesco”

Riporta msn.com: Roma si prepara alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, in programma domenica 18 maggio. “Quante delegazioni ci saranno? Secondo l’ultima stima si parla di cifre analoghe a quelle relative a ...

