Centro per l' impiego a Licata al via i lavori per la nuova sede

A Licata, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per la nuova sede del centro per l'impiego. L'ex edificio scolastico abbandonato, situato in contrada Piano Bugiades, sarà riqualificato e affidato al dipartimento regionale, rappresentando un'importante opportunità per migliorare i servizi al cittadino e promuovere l'occupazione nel territorio.

Hanno preso il via a Licata i lavori di manutenzione straordinaria dei locali che saranno destinati ad ospitare la nuova sede del centro per l'impiego. L'edificio è un ex edificio scolastico abbandonato che si trova in contrada Piano Bugiades e che il Comune ha affidato al dipartimento regionale.

