Centro migranti Meloni in Albania | Non faccio in tempo ad andare Ma stiamo andando avanti

La premier Giorgia Meloni, in visita al vertice della Cpe, ha commentato i progressi nel progetto del centro migranti in Albania. Nonostante non possa recarsi personalmente, ha evidenziato la rapidità dei lavori e la piena determinazione del governo a proseguire nel piano di rimpatri, ribadendo l'impegno per una gestione efficace delle migrazioni.

‚ÄúNon faccio in tempo‚ÄĚ ad andare, ma la ‚Äúvelocit√†‚ÄĚ dei lavori ‚Äúdimostra il funzionamento‚ÄĚ dei rimpatri dei migranti in Albania. ‚ÄúStiamo andando avanti come promesso‚ÄĚ. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al vertice della Cpe. L'articolo Centro migranti, Meloni in Albania: ‚ÄúNon faccio in tempo ad andare. Ma stiamo andando avanti‚ÄĚ proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Centro migranti, Meloni in Albania: ‚ÄúNon faccio in tempo ad andare. Ma stiamo andando avanti‚ÄĚ

Ne parlano su altre fonti

Sondaggio sul centro migranti in Albania: "inutile" per il 61,8% degli italiani

Come scrive la7.it: Sondaggio: come considera le politiche di gestione del fenomeno migratorio adottate dal governo Meloni? Ha risposto "negativamente" il 67%, "positivamente" il 33% degli italiani (Fonte: IZI - Metodi, ...

Giorgia Meloni a Tirana si ferma a parlare coi giornalisti: "Non faccio in tempo a passare al centro migranti ma andiamo avanti"

Scrive la7.it: Albania, Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio) ai giornalisti: "Si è visto chi è effettivamente disponibile a fare dei passi importanti in favore della pace, penso però che non dobbiamo gettare la ...

Piano Albania, Meloni tira dritto: ‚ÄúAvanti come promesso‚ÄĚ

Si legge su msn.com: Il primo ministro è arrivato al vertice della Comunità Politica Europea a Tirana: ‚ÄúMi pare che il lavoro dimostri il funzionamento dei rimpatri‚ÄĚ. Sull'Ucraina: "Insistere per un piano di pace serio" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meloni a Malta: Nuova Proposta per le ONG e la Gestione dei Migranti nel Patto sulla Migrazione

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Malta in concomitanza con il vertice Med9, il primo ministro Giorgia Meloni ha commentato la posizione del governo tedesco in merito alle regole sulle organizzazioni non governative (ONG) e ha avanzato una proposta di emendamento.