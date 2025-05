Centri estivi il punto sugli investimenti Il Comune sborsa quasi 100mila euro per 500 posti e 35 scuole

Oggi, 16 maggio, si è svolta la seconda commissione sui centri estivi a Rimini, dove si è fatto il punto sugli investimenti del Comune, che ha stanziato quasi 100mila euro per 500 posti in 35 scuole. Si sono analizzati numeri, strutture, trend e voucher, con l'intervento della vicesindaca Chiara.

Numeri, investimenti, strutture, trend e voucher. Sono alcuni tra i principali temi affrontati questa mattina, 16 maggio, nella seconda commissione dedicata allo stato dell'arte dei centri estivi riminesi. A illustrare la situazione, insieme alla vicesindaca con delega ai Servizi educativi Chiara.

Centri estivi: alla Toscana risorse per nove milioni

Definito il riparto comune per comune dei 150 milioni di euro stanziati dal governo per la realizzazione dei centri estivi ... mai potuti arrivare a questo punto.

Rimini, Centri estivi: dal 2019 al 2024 crescono da 200 a 305 le richieste sostegno disabilità

Numeri, investimenti, strutture, trend e voucher, sono alcuni tra i principali temi affrontati questa mattina nella seconda commissione dedicata allo stato dell'arte dei centri estivi riminesi.

Centri estivi sempre più richiesti. Cinquecento i posti a disposizione

E' volato alle stelle anche l'investimento che fa il Comune ... con i mutati bisogni della città. Il punto di partenza è che i centri estivi rappresentano a tutti gli effetti un momento ...

Estate 'trappola' per i genitori: niente vacanze e travolti da rincari dei centri estivi

Almeno 6 milioni di lavoratori italiani che non possono permettersi una vacanza (dati della Confederazione europea dei sindacati) sono 'in trappola', alle prese con i costi salati di centri estivi, ludoteche e strutture per l’infanzia.