Il cedolino di maggio 2025 per i docenti e il personale ATA è ora disponibile su NoiPA, con accredito previsto per il 23 del mese. Questa busta paga rappresenta l’ultima prima dell'applicazione del taglio del cuneo fiscale, che entrerà in vigore a partire da giugno, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.

Il cedolino di maggio 2025 per il personale scolastico è disponibile sulla piattaforma NoiPA. Si tratta dell’ultima busta paga prima dell’applicazione del taglio del cuneo fiscale, che sarà visibile a partire dalla mensilità di giugno. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2025, è formalmente in vigore da gennaio, ma gli effetti concreti sugli . Cedolino di maggio 2025 disponibile su NoiPA per docenti e personale ATA, accredito giorno 23 Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

