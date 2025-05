Cava de’ Tirreni furto in una ludoteca del centro | rubati tablet computer e contanti

Negli ultimi giorni, Cava de’ Tirreni è stata scossa da un furto in una ludoteca del centro. Una banda di ladri ha preso di mira il locale, portando via un tablet, un computer e contanti. Questo atto criminoso ha colpito un luogo dedicato ai bambini, suscitando preoccupazione e indignazione nella comunità.

Furto nei giorni scorsi a Cava de’ Tirreni, dove una ludoteca situata nel cuore del centro cittadino è stata presa di mira da una banda di ladri. I malviventi sono riusciti a introdursi all’interno dell’attività, frequentata quotidianamente da numerosi bambini, portando via un tablet, un computer e una piccola somma di denaro. Dopo la denuncia presentata dal titolare, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili del colpo. Fonte: SalernoToday Segui ZON.IT su Google News. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Cava de’ Tirreni, furto in una ludoteca del centro: rubati tablet, computer e contanti

Su questo argomento da altre fonti

Cava de’ Tirreni, ladri scatenati anche il 25 aprile: sfasciano le telecamere e portano via oro e contanti

Secondo zon.it: Cava de’ Tirreni, colpo nella zona industriale il 25 aprile: ladri distruggono le telecamere e portano via oro e contanti. Indagini in corso. Non si arresta l’ondata di furti a Cava de’ Tirreni.

Cava de’ Tirreni, ragazzo cade dal tetto di un capannone: è in gravi condizioni

Lo riporta 41esimoparallelo.it: Grave incidente a Cava de’ Tirreni: un giovane di 24 anni è caduto da un tetto ed è ora in prognosi riservata. Indagano i carabinieri.

Precipita dal tetto del capannone, gravissimo 24enne a Cava de’Tirreni: ricoverato in ospedale

Secondo fanpage.it: Incidente a Cava de’Tirreni: 24enne precipita dal tetto di un capannone in via XXV luglio. Indagano i carabinieri.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Muore schiacciato dalla motozappa mentre lavora: tragedia a Cava de' Tirreni

Un tragico incidente si è verificato a Cava de' Tirreni, dove un uomo di 73 anni, Bernardino Baldi, è rimasto ucciso mentre stava arando un terreno con la sua motozappa.