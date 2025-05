Cattelan ha chiuso la stagione la Rai parla di “ascolti record” | quale sarà il suo futuro non solo sulla Tv di Stato

Alessandro Cattelan ha chiuso la stagione di "Stasera c'è Cattelan" su Rai2, facendo registrare ascolti record. La Rai si esprime positivamente, smentendo voci su una possibile cancellazione del programma. Ora ci si interroga sul futuro del conduttore, non solo in ambito televisivo, ma anche su altre piattaforme e progetti.

Alessandro Cattelan ha concluso ieri sera Stasera c'è Cattelan su Rai2 con l'ultima puntata di questa stagione 2025. La Rai lo elogia e parla di "chiusura stagione con record di ascolti", mettendosi a distanza dalle indiscrezioni su un'ipotetica cancellazione. Il tavolo con viale Mazzini resta aperto ma con pagine da scrivere, mentre nell'imminente futuro del conduttore ci saranno lo spettacolo "Benvenuti nell'A.I", il podcast Supernova, la giuria di Italia's got talent e la radio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cattelan ha chiuso la stagione, la Rai parla di “ascolti record”: quale sarà il suo futuro (non solo sulla Tv di Stato)

Cattelan ha chiuso la stagione, la Rai parla di “ascolti record”: quale sarà il suo futuro (non solo sulla Tv di Stato)

Secondo fanpage.it: Alessandro Cattelan ha concluso ieri sera Stasera c'è Cattelan su Rai2 con l'ultima puntata di questa stagione 2025 ...

