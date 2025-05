Cattaneo Enel | I prezzi dell’energia vanno abbassati per tutte le imprese non solo per le energivore

Cattaneo di Enel sottolinea l'urgenza di abbassare i prezzi dell'energia per tutte le imprese, non solo per quelle energivore. Confindustria, pur supportando gli energivori con contributi, evidenzia che le misure attuali non bastano a garantire equità e sostenibilità, mentre la differenza fra i prezzi spot e quelli pagati rimane significativa.

(Adnkronos) – "Confindustria rappresenta tutti gli associati, compresi gli energivori, che però riceveranno 80 euro di contributi complessivi tra le varie voci. Quest'anno, grazie al decreto bollette, la differenza tra i prezzi spot e quello che in realtà pagano sarà circa 35 euro. Comunque siamo consapevoli che i prezzi dell'energia vadano abbassati, e anzi crediamo .

Cattaneo (Enel): "I prezzi dell'energia vanno abbassati per tutte le imprese, non solo per le energivore"

Da reggiotv.it: (Adnkronos) - "Confindustria rappresenta tutti gli associati, compresi gli energivori, che però riceveranno 80 euro di contributi complessivi tra le varie voci. Quest’anno, grazie al decreto bollette, ...

Enel, la cura Cattaneo spinge titolo e risultati

Enel cresce nelle rinnovabili. Cattaneo: “Azienda più solida”

Da repubblica.it: La società elettrica archivia “il miglior trimestre di sempre” e si proietta verso l’obiettivo zero emissioni al 2040 ...

