Catl cosa vuol fare l' azienda che produce le batterie più usate per le auto elettriche

CATL, leader nella produzione di batterie per auto elettriche e guidata dal magnate Zeng Yuqun, si prepara a entrare nel mercato europeo. Tuttavia, la sua espansione suscita l'interesse delle autorità di Bruxelles e Washington, che monitorano attentamente le sue strategie, aimando a garantire la concorrenza e la sostenibilità nel settore delle energie rinnovabili.

CATL punta a raccogliere circa 4 miliardi di dollari con IPO a Hong Kong

Secondo it.investing.com: Investing.com — Contemporary Amperex Technology Co Ltd (SZ: 300750) (CATL), il principale produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, prevede di raccogliere circa 4 miliardi di dollari con ...

L'industria delle batterie è in crisi: la bancarotta di Northvolt e l'espansione di CATL

Riporta tecnologia.libero.it: L'industria delle batterie è in crisi in Europa: le conseguenze del fallimento di Northvolt e l'avanzata di CATL fanno luce sui problemi del ... l’errore principale è stato voler fare troppo, troppo ...

