La droga la vendevano nel giardino di una villetta, dove due fratelli avevano messo in piedi un chiosco con tanto di cartellini con prezzi e sconto: il mini market di hashish è stato scoperto dai carabinieri ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese: è stato arrestato un 32enne residente a Valverde, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro. 🔗Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catania, un "chiosco green" di hashish, con prezzi e sconti: la scoperta dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio