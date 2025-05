Casting per Zecchino d’oro 2025 a Triggiano

Il Casting Tour per lo Zecchino d'Oro 2025 fa tappa al Centro Commerciale Bariblu di Triggiano (BA)! Tutti i bambini e le bambine che sognano di diventare solisti possono mettersi alla prova esibendosi con una delle canzoni più amate dello Zecchino. Non perdere l'opportunità di brillare!

Si terrà al Centro Commerciale Bariblu di Triggiano (BA) la prossima tappa del Casting Tour di Zecchino d'Oro in cui tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell'edizione 2025 dello Zecchino d'Oro potranno esibirsi con una delle più belle canzoni dello Zecchino d'Oro. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Casting per Zecchino d’oro 2025 a Triggiano

Casting per voci soliste dello Zecchino d’Oro 2025: chiamata per i bambini tra i 3 e i 10 anni

Da ilgiorno.it: 30 aprile 2025 – Dopo il successo delle selezioni ufficiali per l’edizione 2024, torna a Vicolungo The Style Outlets il casting tour per la prossima edizione dello Zecchino d'Oro! Domenica 4 ...

Casting Zecchino d’Oro 2025, tappa a Catania: ecco come partecipare

catania.liveuniversity.it scrive: Casting Zecchino d’Oro 2025: Una tappa attesissima per tutti i piccoli amanti della musica: il casting Zecchino d’Oro 2025 arriva a Catania sabato 26 e domenica 27 aprile, presso il Centro ...

I casting dello Zecchino d’Oro 2025 arrivano a Vicolungo

Si legge su lavocedinovara.com: Dopo il successo delle selezioni ufficiali per l’edizione 2024, all’outlet di Vicolungo torna il tour per i casting della prossima edizione dello Zecchino d’Oro, la trasmissione che da molti anni ...

