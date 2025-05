A lanciare l'allarme provvidenziale sarebbero stati i passanti, poco dopo le 6.30, vedendo il suo corpo a terra in strada. L'elisoccorso ha trasportato il bambino all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni critiche L'articolo Castelnovo Monti, bambino di 3 anni precipita dalla finestra: in gravissime condizioni proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

