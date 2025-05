Castellammare di Stabia | acido e botte 55enne arrestato

Ennesima storia di violenza di genere, questa volta a Castellammare di Stabia. Dopo avera attaccata con l’acido. Forse gli occhiali, la maglia o forse i jeans. Forse semplicemente il caso dietro una combinazione di movimenti, un insieme di difese istintive come in una posa plastica di una scultura di marmo. Non è chiaro cosa abbia salvato una 50enne dall’ennesimo marchio indelebile sulla pelle. Non lo sappiamo ancora. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. In questa storia c’è ancora acido, non quello prodotto da una relazione corrosa ma quello lanciato da un marito che lascia alle mani il compito di ragionare. Il fatto è accaduto a Castellammare, nelle ultime ore di apertura di un alimentari gestito da moglie e marito. Nasce una discussione e probabilmente non è la prima volta. 🔗Leggi su Puntomagazine.it