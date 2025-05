Castellabate completati i lavori di riqualificazione di Via Alfonso Gatto

Castellabate celebra il completamento della riqualificazione di Via Alfonso Gatto, nella frazione Alano. Dopo la conclusione del primo stralcio, ora è stato portato a termine anche il secondo intervento, che ha riguardato manutenzione straordinaria e miglioramenti complessivi della strada, contribuendo così al rinnovamento del territorio e al benessere della comunità.

Sono giunti a termine i lavori per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione complessiva di Via Alfonso Gatto nella frazione Alano del Comune di Castellabate. Si tratta di un intervento riguardante il secondo stralcio del tratto viario, dopo la già ultimazione di una prima parte di.

