Cassino al via i lavori al vecchio ospedale ' Gemma De Posis' che diventerà una casa di comunità

Oggi a Cassino è iniziato il progetto di ristrutturazione dell'ex ospedale "Gemma De Posis", che diventerà una casa di comunità. Grazie alla sinergia tra Regione Lazio, ASL di Frosinone e tutte le istituzioni coinvolte, daremo vita a un ambiente nuovo e accogliente, migliorando così i servizi sanitari per tutti i cittadini.

Con rapidità, efficienza, lavoro di sinergia tra Regione Lazio, Asl di Frosinone e tutte le istituzioni coinvolte, oggi abbiamo dato il via, insieme, ai lavori che trasformeranno il vecchio ospedale 'Gemma De Posis' in un nuovo e accogliente ospedale di comunità e in una casa di comunità, che.

Cassino, Casa di Comunità nell’ex ospedale De Posis. Al via lavori per 1,5 milioni

Come scrive ilmessaggero.it: Dopo circa 30 anni di inerzia sta per rianimarsi il primo ospedale costruito nel dopoguerra a Cassino per un vasto territorio a servizio di quattro province (Frosinone, Latina, Caserta nord e ...

Cassino – Avviati i lavori di sistemazione idraulica del Rio Corvo

Riporta tunews24.it: Il tratto oggetto dei lavori si estende per circa mille metri, a valle della linea ferroviaria Alta Velocità, fino alla confluenza con il fiume Gari ...

Nuova piazza allo Scalo: ultimi lavori, poi l'apertura

Lo riporta ilmessaggero.it: E' iniziato il conto alla rovescia per l'apertura della nuova piazza dello Scalo. Ormai, come confermato dei responsabili di cantiere, si è alle battute finali. Ieri gli ...

