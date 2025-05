Caso M5S sulle Terme il messaggio di Del Rosso | Legge da rispettare

Il consigliere Simone Magnani interroga il Movimento Cinque Stelle riguardo le terme di Montecatini. Il sindaco Del Rosso ribadisce l'importanza di rispettare le leggi e le procedure del concordato. Intanto, un montecatinese si impegna attivamente per il rilancio della cittĂ , presentando un'offerta per la gestione delle terme, simbolo di rinascita e opportunitĂ .

Montecatini Terme, 16 maggio 2025 – “Il consigliere Simone Magnani parla a nome suo e, probabilmente, del Movimento Cinque Stelle. Per quanto mi riguarda, opero nel pieno rispetto della procedura del concordato in corso. Un montecatinese che si dĂ molto da fare per la cittĂ ha presentato un’offerta per l’asta. Ritengo che il progetto di Oreste Ruggiero sia molto interessante e ambizioso. Non ho altro da dire in merito”. Il sindaco Claudio Del Rosso sottolinea la delicatezza della situazione in cui versano le Terme e rimane freddo davanti all’uscita del consigliere Simone Magnani, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, disponibile a un’apertura nei confronti della mozione sulle Terme presentata dal gruppo ’Montecatini: il futuro è nel nome’. I consiglieri di minoranza Edoardo Fanucci, Andrea Bellettini e Andrea Bonvicini, chiedono che, in vista della vendita per lotti separati dei beni strategici delle Terme, l’ex istituto Grocco e le Terme Leopoldine non siano separati. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso M5S sulle Terme, il messaggio di Del Rosso: “Legge da rispettare”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte (M5s): Ho un messaggio per voi per questo Primo Maggio, non fatevi ingannare

Scrive msn.com: 01 maggio 2025 "Ho un messaggio per voi per questo 1 maggio. Non fatevi ingannare, non vi arrendete. Partecipiamo e impegniamoci per cambiare le cose.Tre lavoratori al giorno escono di casa e non ...

Conte (M5s): Ho un messaggio per voi per questo Primo Maggio, non fatevi ingannare

Secondo stream24.ilsole24ore.com: (Agenzia Vista) "Ho un messaggio per voi per questo 1 maggio. Non fatevi ingannare, non vi arrendete. Partecipiamo e impegniamoci per cambiare le cose.Tre lavoratori al giorno escono di casa e non vi ...

Nuovo caso spionaggio a Fanpage, Silvestri (M5s): “Grave il silenzio del governo Meloni”

Riporta fanpage.it: Di fronte al nuovo caso di spionaggio a Fanpage ai danni del giornalista Ciro Pellegrino, il capogruppo del M5s al Senato Francesco Silvestri chiede chiarezza dal governo: “Se davvero non ha ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Capelli caduti? questo cappello fa al caso vostro

Youpin, piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, ha ideato un sistema per far ricrescere i capelli. Tramite COSBEAUTY ha presentato un cappello dotato di una tecnologia che stimola la crescita dei capelli: l’LLLT Laser Cap.