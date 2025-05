Tutti assolti in primo grado i tre imputati del processo "Aspem Reti" perché "il fatto non sussiste". La vicenda, che durava da anni con l’indagine condotta dalle Fiamme Gialle, riguardava presunte irregolarità nella gestione del complesso sportivo della Schiranna. Ieri mattina in Tribunale a Varese è arrivata la sentenza letta dal presidente del Collegio Andrea Crema mentre le motivazioni verranno rese note entro i prossimi novanta giorni. Assoluzione piena dunque per il principale imputato, l’ex manager pubblico, Ciro Calemme, all’epoca dei fatti contestati, tra il 2014 e il 2016, amministratore unico di Aspem, la società partecipata del comune di Varese che gestiva il Lido della Schiranna, oltre che per il titolare della ditta che eseguì i lavori e il direttore dei lavori. Nel corso dell’iter processuale sono stati esaminati i lavori eseguiti, gli appalti e la gestione della struttura. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Lido Schiranna, tutti assolti. Per il giudice: "Il fatto non sussiste"