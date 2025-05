Caso Guida dura risposta dal Comune di Napoli alle accuse di Capuano | il comunicato

Dura risposta dal Comune di Napoli alle accuse del giornalista Capuano riguardo alla nuova bufera sull’arbitro Guida: il comunicato. La designazione dell’arbitro Marco Guida come Avar di Inter-Lazio ha nuovamente scatenato il caos. Causa delle polemiche le dichiarazioni del direttore di gara a Radio CRC di poco piĂą di un mese fa, in cui l’arbitro (residente in provincia di Napoli) affermava di aver deciso di non arbitrare piĂą il club azzurro per il timore di non sentirsi al sicuro in caso di errori. Queste parole sono tornate di attualitĂ dopo la designazione, tanto da scatenare le accuse del giornalista Giovanni Capuano, il quale non ha visto un problema nella designazione in sĂ©, ma ha affermato ugualmente che la cittĂ di Napoli “ vive il calcio esercitando pressioni ambientali inaccettabili”. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

