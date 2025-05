Caso Garlasco Sempio | Ho temuto di essere arrestato Sarà interrogato il 20 maggio

Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, ha raccontato il timore di essere arrestato durante una perquisizione da parte degli agenti. Interrogato sulla tragica morte della 26enne, avvenuta a Garlasco il 13 agosto, Sempio condivide le sue impressioni e l'esperienza vissuta, rivelando la tensione del momento e la serietà delle indagini in corso.

(Adnkronos) – "All'inizio ho pensato" che gli agenti erano arrivati per l'arresto. "Poi mi hanno detto, guarda, siamo mandati per fare la perquisizione" e poi si sono "messi all'opera e via". Ad affermarlo è Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007, in un'intervista a 'Quarto Grado'. Sarà interrogato il 20 maggio.

Andrea Sempio ribadisce la sua innocenza nel caso Garlasco: La famiglia Poggi crede in me

Andrea Sempio, 37 anni, è stato nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.