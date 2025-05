Caso Garlasco rispunta Panzarasa | chi è l’amico di Stasi che dovrà dare Dna

Il caso di Garlasco riemerge con il nome di Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Panzarasa, pur non essendo indagato, è chiamato a fornire il proprio DNA nell'ambito di una nuova indagine sul delitto che ha scosso l'Italia. La questione riaccende i riflettori su un caso ancora controverso.

(Adnkronos) – Marco Panzarasa, l'amico di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, torna – sempre da non indagato – nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il suo nome è nell'elenco di chi dovrà fornire volontariamente il proprio Dna per compararlo con quello trovato.

Marco Panzarasa, oggi 42enne e avvocato, è tornato al centro delle indagini sull’ omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007.