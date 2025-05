Caso Garlasco | prelevato DNA delle gemelle Cappa di un amico di Stasi e altri testimoni storici

Un nuovo fronte d’indagine per il delitto di Garlasco A quasi 18 anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, la Procura riapre il caso con una nuova campagna di accertamenti genetici. Un maxi incidente probatorio, disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli, coinvolgerĂ una decina di soggetti mai formalmente indagati, tra cui spiccano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima, che giĂ nelle fasi iniziali dell’inchiesta fornirono spontaneamente il loro profilo genetico. Un’indagine a tappeto su vecchi e nuovi profili. La nuova analisi non punta a creare sospetti, ma a sgombrare il campo da eventuali contaminazioni della scena del crimine. Oltre alle “gemelle K”, come erano state ribattezzate dai media, verranno sottoposti a prelievo genetico: Marco Panzarasa, amico intimo di Alberto Stasi;. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

