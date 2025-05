La Libia proprio in queste ore ha presentato alla Corte penale internazionale (Cpi) de L’Aia una dichiarazione con cui ne accetta la giurisdizione. È una svolta dal punto di vista del diritto internazionale. La Libia è infatti sotto indagine da parte dei giudici olandesi per presunti crimini commessi sul suo territorio a partire dal 2011. Caso Almasri, c’è la svolta ma la Libia è nel caos dopo l’uccisione di al Kikli: “Consegnate il comandante e sciogliete la Rada” (ANSA FOTO) – Notizie.com Nei fascicoli c’è anche il nome di un comandante che in Italia abbiamo conosciuto nei mesi scorsi. Si tratta di Osama Elmasry Njeem detto Almasri, il generale libico arrestato e poi rilasciato. La dichiarazione di Tripoli alla Cpi, ricevuta dal cancelliere Osvaldo Zavala Giler, si è resa necessaria poiché la Libia non ha firmato lo Statuto di Roma, il trattato istitutivo del Tribunale. 🔗Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Caso Almasri, c’è la svolta ma la Libia è nel caos dopo l’uccisione di al Kikli: “Consegnate il comandante e sciogliete la Rada”