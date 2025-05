Case a dimensione di disabile senza barriere la Regione aumenta i fondi | 375 famiglie risarcite per i lavori svolti

In Umbria, un'importante iniziativa della Giunta regionale renderà la vita più accessibile per le famiglie con disabilità. Sono stati approvati risarcimenti per le ristrutturazioni domestiche necessarie a eliminare le barriere architettoniche, coinvolgendo 375 famiglie che hanno investito in lavori per migliorare la propria abitazione. Un passo significativo verso una società più inclusiva e solidale.

Per quasi 380 famiglie umbre la buona notizia arriva di venerdì direttamente da Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria. Sono state approvate tutte le richieste di risarcimento delle famiglie che hanno svolto nelle proprie abitazioni interventi finalizzati al superamento e.

Case popolari senza barriere

Segnala msn.com: Sempre meno barriere architettoniche a Cattolica, anche nelle tante case popolari presenti sul ... altri 25 alloggi per cittadini con disabilità motoria, che si andranno ad aggiungere agli ...

Orlando: “Riconvertiremo le case dei disabili in abitazioni assistite”

Si legge su quotidianosanita.it: “La dimensione dell’“abitazione assistita ... in favore delle persone in condizione di disabilità e marginalità estrema, senza dimora, oggetto di politiche fortemente disomogenee ...

