Casalmaggiore libri e arte contro il bullismo | la Biblioteca Civica lancia un messaggio di inclusione con Il bullo nella rete

La Biblioteca Civica "A.E. Mortara" di Casalmaggiore promuove la mostra "Il bullo nella rete" per affrontare il bullismo attraverso la cultura. Questo progetto, in collaborazione con gli istituti scolastici, invita a riflettere sull'importanza della lettura come strumento di inclusione e resistenza contro ogni forma di sopraffazione, diffondendo un messaggio di speranza e solidarietà .

La cultura come strumento per combattere il bullismo.  È questo il cuore della mostra “Il bullo nella rete con la Biblioteca: leggere per dire ‘no’ ad ogni forma di sopraffazione”, promossa dalla Biblioteca Civica “A.E. Mortara” di Casalmaggiore  in collaborazione con gli istituti scolastici del Casalasco. Un progetto che coniuga lettura, creatività e impegno civile, inserito all’interno della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”. L’inaugurazione dell’esposizione si terrà  venerdì 16 maggio alle ore 9.30, alla presenza di studenti, docenti e autorità locali. L’intero percorso espositivo sarà visitabile per tutto il mese presso la Biblioteca di via Marconi, negli orari di apertura al pubblico. La mostra raccoglie lavori creativi e riflessioni degli studenti, frutto di un anno di attività laboratoriali e formative. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Casalmaggiore, libri e arte contro il bullismo: la Biblioteca Civica lancia un messaggio di inclusione con “Il bullo nella rete”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Casalmaggiore, libri e arte contro il bullismo: la Biblioteca Civica lancia un messaggio di inclusione con “Il bullo nella rete”

Scrive zon.it: La cultura come strumento per combattere il bullismo. È questo il cuore della mostra “Il bullo nella rete con la Biblioteca: leggere per dire ‘no’ ad ogni ...

Casalmaggiore Il bullo nella rete con la Biblioteca

Segnala welfarenetwork.it: La Biblioteca Civica di Casalmaggiore, in collaborazione con gli Istituti di Istruzione del Casalasco, ha organizzato la mostra "Il bullo nella rete con la Biblioteca: leggere per dire NO ad ogni form ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Costituita la Biblioteca diocesana: a Massa Carrara venerdì conferenza sui Paesi della Lunigiana

La Diocesi di Massa-Carrara-Pontremoli ha una propria biblioteca. E’ stata istituita dalVescovo diocesano mons.