Nel cuore della Sardegna, incastonata tra le rocce millenarie e la macchia mediterranea, sorge Casa Stella: una villa da sogno ispirata alla filosofia delle case paesaggio, che fonde arte, natura e design con una delicatezza rarefatta. L’ideazione di Ivan Baj, designer e fondatore di Arcade Paris, e la sensibilità paesaggistica del grande architetto Alberto Ponis, hanno trasformato questo rifugio in una poesia architettonica che si integra armoniosamente con il territorio. Una visione abitativa che, come in questo attico di luce a Trento, interpreta l’ architettura come esperienza immersiva, in dialogo continuo con l’ambiente circostante. Fonte: IPA Luce naturale e materiali grezzi per un soggiorno che abbraccia l’essenzialità e il comfort Casa Stella nasce dal desiderio di abbracciare la natura senza dominarla. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Casa Stella, luce e architettura si fondono in un sogno mediterraneo