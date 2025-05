Casa Carlino apre le porte nella serra green il cibo è il protagonista

Casa Carlino invita tutti a scoprire la sua serra green, dove il cibo diventa protagonista di un'esperienza unica. Situata nel cuore di Bologna, in piazza Minghetti, questa oasi di verde celebra la natura con piante e fiori, offrendo un ambiente suggestivo e sostenibile per la comunità. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura e della buona tavola.

Bologna, 16 maggio 2025 – Casa Carlino, la serra urbana ecosostenibile de il Resto del Carlino, fa breccia nel cuore dei bolognesi e di Bologna, che accoglie nel fulcro del centro storico, in piazza Minghetti, la struttura ricca di verde, tra piante e fiori. A fare da padrona è la natura, anche attraverso un green carpet che collega la serra a palazzo Pepoli, dove panel, interventi e interviste hanno riempito la prima mattinata di Agrofutura, il festival organizzato dal nostro giornale che compie un viaggio tra le sfide dell’agricoltura contemporanea tra sostenibilità e nuove tecnologie. Massimiliano Donati E dalla piazza, Casa Carlino ha aperto le porte già dal mattino, animando la serra dal primo pomeriggio, con tavole rotonde e approfondimenti, partendo dall’alta cucina. Con la giornalista Benedetta Cucci, infatti, tre gli ospiti di punta del primo panel, dal titolo ‘Sostenibile è servito: radici antiche, visioni nuove’: lo chef stellato michelin con anche la stella alla sostenibilità Riccardo Agostini del Ristorante Piastrino a Pennabilli (Rimini), la chef stellata Aurora Mazzucchelli di Casa Mazzucchelli, a Sasso Marconi, e lo chef Massimiliano Poggi di Ingrediente Italia con cui è titolare di diversi ristoranti in città. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Carlino apre le porte, nella serra green il cibo è il protagonista

