Carta d’identità elettronica a Roma 2025 open day 17 e 18 maggio | orari dove e come prenotarsi

Il 17 e 18 maggio 2025 si svolgerà a Roma un open day per il rinnovo della carta d'identità elettronica (CIE). Gli appuntamenti si terranno nei Municipi II, III e XIII, oltre che presso alcuni ex Punti Informativi Turistici. Scopri orari e modalità di prenotazione per assicurarti il tuo rinnovo.

Nuovo appuntamento sabato 17 e domenica 18 maggio a Roma per il rinnovo della carta d'identità CIE con prenotazioni nei Municipi II, III e XIII e degli ex Punti Informativi Turistici (Pit) di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e piazza Sonnino. Ecco gli orari e come richiedere la Cie. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Carta d’identità elettronica a Roma 2025, open day 17 e 18 maggio: orari, dove e come prenotarsi

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.