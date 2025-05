Carta Cultura Giovani e Carta del Merito 2025 | come ottenere fino a 1000 euro entro il 30 giugno

Mille euro per i giovani. C’è tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito 2025. I due contributi sono per i neomaggiorenni e sono un contributo, da spendere entro il 31 dicembre 2025, per acquisti culturali: cinema, musica, teatro, musei, libri o corsi formativi. Carta della Cultura giovani e Carta del Merito: cosa sono e requisiti per averle. Dal 2024 il vecchio bonus 18App è stato sostituito da due nuove misure del Ministero della Cultura: la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito 2025. La Carta della Cultura Giovani è per giovani nati nel 2006 (che hanno dunque compiuto 18 anni nel 2024), che hanno Isee familiare non superiore a 35mila euro, sono residenti in Italia o hanno un permesso di soggiorno valido. La Carta del Merito è per i diplomati nell’anno scolastico 20232024 che hanno conseguito la maturità con un voto di 100 o 100 e lode, entro l’anno del compimento dei 19 anni. 🔗Leggi su Panorama.it

