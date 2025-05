La Corte di appello di Milano ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione e ha quindi confermato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, accusato del brutale omicidio – è stata uccisa e fatta a pezzi, poi gettata in un sacco in un dirupo a Paline di Borno – dell'ex fidanzata Carol. 🔗Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi: l'ex fidanzato condannato all'ergastolo