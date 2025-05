L’ex Carmella rivela a Zack Heydorn di Sports Illustrated i retroscena del suo licenziamento dopo 12 anni di carriera e l’infortunio post-parto La telefonata che ha messo fine a tutto. Leah Van Dale, nota ai fan del wrestling come Carmella, ha rotto il silenzio sul suo controverso addio alla WWE in una recente intervista con Zack Heydorn di Sports Illustrated. L’ex campionessa, che ha militato nella compagnia per ben 12 anni prima del licenziamento avvenuto il 21 febbraio 2025, ha condiviso i dettagli di come ha appreso la notizia. “Ho ricevuto una telefonata tra l’inizio e la metà di febbraio, non ricordo la data esatta”, ha spiegato Van Dale. “Mi hanno praticamente detto che il mio contratto sarebbe scaduto entro 10 giorni e non l’avrebbero rinnovato. Sono rimasta completamente spiazzata. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

Carmella: "La WWE mi ha messo da parte dopo la maternità"