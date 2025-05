Il tennis internazionale assiste a un momento di grande carica quando il tennista Carlos Alcaraz si è assicurato un posto in finale agli Internazionali d’Italia 2025. Durante la gara di venerdì 16 maggio, l’atleta spagnolo ha dominato la partita contro Lorenzo Musetti, prevalendo in due set nella semifinale del prestigioso Masters 1000 di Roma, un . L'articolo Carlos Alcaraz in finale a Roma dopo aver battuto Musetti e con sfida SinnerPaul in vista è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Carlos Alcaraz in finale a Roma dopo aver battuto Musetti e con sfida Sinner/Paul in vista