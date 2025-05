Carlos Alcaraz conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025

Carlos Alcaraz si prenota un posto nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, superando Lorenzo Musetti in due set. Il talentuoso tennista spagnolo, attualmente numero 3 del mondo, ha dimostrato la sua classe e determinazione nel torneo ATP Masters 1000 di Roma, conquistando così l'accesso all'importante finale di venerdì 16 maggio.

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Internazionali d'Italia 2025, torneo Atp Masters 1000 in corso a Roma. Nella giornata di oggi, venerdì 16 maggio, il numero 3 del mondo ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti, recente ingresso nella top ten del ranking ATP, battendolo in due set combattuti. Il match, durato circa due ore, ha visto Alcaraz imporsi grazie soprattutto a un tie-break decisivo nel secondo set, momento chiave che ha segnato la fine dell'incontro e l'approdo del campione spagnolo alla finale. Questa sera l'altra semifinale: Sinner in campo alle 20:30. L'appuntamento è ora fissato per questa sera, non prima delle 20:30, quando andrà in scena la seconda semifinale. Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, sfiderà lo statunitense Tommie Paul.

