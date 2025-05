Il video dei divertenti saluti in sala 2 per il documentario La scuola romana delle risate, con Carlo Verdone, Massimiliano Bruno, Luca Verdone, Piotta, Francesco Santalucia e il regista Marco Spagnoli, che racconta la tradizione comica della Capitale, dalle origini al presente. (Seconda parte) Vi presentiamo il video dei divertenti saluti in sala (2) per il documentario La scuola romana delle risate, con Carlo Verdone, Massimiliano Bruno, Luca Verdone, Piotta, Francesco Santalucia e il regista Marco Spagnoli. Il doc racconta con passione la tradizione comica della Capitale, dalle origini al presente, da Petrolini a Sordi, da Proietti a Verdone. La scuola romana delle risate – Carlo Verdone (foto Samarcanda Film) La scuola romana delle risate: cast e uscita. Diretto da Marco Spagnoli, con la voce narrante di Carlo Verdone e la partecipazione di Corrado Guzzanti, Marco Giallini, Lillo, Virginia Raffaele, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Enrico Brignano, Emanuela Fanelli, Stefano Rapone, Claudia Gerini, Serena Dandini, Enrico Vanzina, Ilenia Pastorelli, Luca Verdone, Zerocalcare, La scuola romana delle risate andrà in onda il 16 maggio in prima serata su Rai2, dopo l’uscita-evento nelle sale. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Carlo Verdone, Piotta, Massimiliano Bruno, Marco Spagnoli, video saluti in sala 2 per La scuola romana delle risate