Cardinale | Milan sono un Berlusconi 2 0 Gerry basta slogan | dimostralo!

Il Milan, sotto la guida di Gerry Cardinale, ha visto promettenti dichiarazioni, ma ora il tempo degli slogan è finito. I tifosi chiedono risultati tangibili e un progetto concreto, simile a quello di Berlusconi. È ora di dimostrare che le parole non restano in superficie, ma diventano realtà sul campo.

Milan, Cardinale basta slogan! Il numero uno di RedBird ha parlato molto in queste stagioni, ma poi i fatti non gli danno ragione

Salvini critica duramente Cardinale: «Ma vi sembra normale che non viene in Italia? I tifosi dovrebbero fare questa cosa»

Da milannews24.com: Salvini critica duramente Cardinale: «Ma vi sembra normale che non viene in Italia? I tifosi dovrebbero fare questa cosa». Le ultimissime Matteo Salvini ha concesso un’intervista a Telelombardia. Di s ...

L’ultima accusa a Gerry Cardinale fa tremare il Milan

msn.com scrive: La grande accusa di Sacchi che demolisce Cardinale e tutta la società. Mentre a Milanello si pensa al mercato, torna a parlare Arrigo Sacchi, in una lunga intervista a Calciobox. L’ex allenatore della ...

Mai squadra, giocatori in uscita, il balletto del ds: dentro lo sprofondo Milan

Da informazione.it: C’è una squadra in maglia bianca che vince le finali ma non è il Milan di Berlusconi. Il Milan di Berlusconi non c’è più e questa è una plastica rappresentazione: i giocatori con le braccia sui fianch ...

