Card Parolin | Situazione Ucraina drammatica Si lavora per faccia a faccia Papa e Vance

Il Cardinale Segretario di Stato Parolin ha descritto la situazione in Ucraina come drammatica, evidenziando le sfide diplomatiche urgenti. In un incontro odierno, ha annunciato i lavori per organizzare un faccia a faccia tra Papa Francesco e Vance, sottolineando l'importante ruolo che la Chiesa può svolgere in questa crisi. Servizio di Rita Salerno.

Delle sfide diplomatiche pi√Ļ urgenti, cos√¨ come del ruolo che pu√≤ giocare la Chiesa, ha parlato oggi il Cardinale Segretario di Stato Parolin. Servizio di Rita Salerno. Card. Parolin: ‚ÄúSituazione Ucraina drammatica. Si lavora per faccia a faccia Papa e Vance‚ÄĚ TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it ¬© Tv2000.it - Card. Parolin: ‚ÄúSituazione Ucraina drammatica. Si lavora per faccia a faccia Papa e Vance‚ÄĚ

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, Parolin su negoziati: ‚ÄúVaticano offre spazi per mediare‚ÄĚ

msn.com scrive: Il cardinale Pietro Parolin parla dell'offerta di mediazione avanzata da Papa Leone XIV per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina. "Il fallimento dei ...

"La Santa Sede si offre come luogo d'incontro tra Russia e Ucraina", dice il segretario di stato vaticano Pietro Parolin

Come scrive ilfoglio.it: Dopo le parole di sostegno al popolo ucraino di Papa Leone XIV, il Vaticano si rende disponibile a ospitare i negoziati tra Mosca e Kyiv, che oggi si incontrano a Istanbul. "La situazione è molto diff ...

Ucraina, il cardinale Parolin: "Il fallimento del vertice di Istanbul è tragico"

Secondo informazione.it: 'E' tragico tutto questo perché speravamo che potesse avviarsi un processo magari lento ma con una soluzione pacifica del conflitto e invece siamo di nuovo all'inizio'. Lo dice il segretario di Stato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RIFIUTI : ZINGARETTI FACCIA CHIAREZZA SULLA VICENDA

"Calato il sipario sulla messinscena per la presentazione della nuova giunta, la Regione torna a fare i conti con la dura realtà.