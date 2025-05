Carceri Mattarella | assicurare pieno rispetto diritti dei detenuti

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di garantire il rispetto dei diritti dei detenuti nelle carceri italiane. In un appello significativo, ha esortato a unire gli sforzi di tutte le parti coinvolte per tutelare in particolare i diritti dei detenuti più vulnerabili, nel pieno rispetto dei principi costituzionali.

Roma, 16 mag. (askanews) – “É necessario un forte impulso e uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate, affinché la vita penitenziaria assicuri sempre il pieno rispetto dei diritti dei detenuti – in particolare di quelli più vulnerabili – nell’adempimento dei principi della Costituzione, ispirandosi al senso di umanità che essa prescrive”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla Coordinatrice Nazionale Magistrati di Sorveglianza, Monica Amirante, in occasione del Convegno per il 50° anno dell’ordinamento penitenziario. L'articolo Carceri, Mattarella: assicurare pieno rispetto diritti dei detenuti proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

