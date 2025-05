Carambola in tangenziale vicino a un cantiere Anas | tre feriti uno grave soccorso con l' elicottero del 118

Un grave incidente stradale ha scosso la tangenziale vicino a San Benedetto, con una carambola che ha coinvolto tre veicoli. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, necessitando del soccorso dell'elicottero del 118. La tangenziale è stata temporaneamente chiusa in direzione Faenza per facilitare le operazioni di soccorso, avvenute poco dopo le 11.

Un grave incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli ha causato il ferimento di tre persone, di cui una in modo grave, e la chiusura della tangenziale poco dopo l'uscita di San Benedetto, in direzione Faenza, per consentire i soccorsi. La carambola si è verificata poco dopo le 11 di.

